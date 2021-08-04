عراقجي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي مستجدات محادثات فيينا حول الصفقة النووية

بحث عباس عراقجي نائب وزير خارجية إيران مع إنريكي مورا مساعد الأمين العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في طهران اليوم الأربعاء، محادثات فيينا حول "الصفقة النووية".

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وكشفت وكالة "إسنا" الإيرانية أنه بالنظر إلى أن مورا شارك في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ويلعب دور منسق هذه المحادثات كممثل عن الاتحاد الأوروبي، فقد بحث الطرفان الوضع الراهن لـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن برنامج طهران النووي ومسألة استمرار المحادثات حولها.

كما ذكرت الوكالة أن عراقجي جدد إصرار طهران على "رفع العقوبات الجائرة عن الأمة الإيرانية".

وأضافت "إسنا" أن الطرفين ناقشا أيضا "أهم القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في أفغانستان"ـ إلى جانب تشاورهما حول العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

ووصل مورا إلى طهران كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي ستجري في 5 أغسطس. ويرافق مورا في زيارته سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا ستيفان كليمنت ومدير طاولة العلاقات مع إيران في الاتحاد الأوروبي برونو شول.

المصدر: إسنا