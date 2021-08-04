تعليق العمل بـ 5 مطارات إیرانیة أثناء مراسم قسم الرئيس الجديد

أعلن متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية عن تعليق العمل بـ 5 مطارات في 3 محافظات خلال مراسم اليمين الدستورية للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي غدا الخميس.

وأوضح المتحدث محمد حسن ذي بخش، أن كلا من مطار الإمام الخميني الدولي ومهرآباد وآزادي و بيام وقزوين سيتم تعليق عملها لمدة 2.5 ساعة خلال فترة 16:30 حتى 19:00 بحسب التوقيت المحلي (12:00 – 14:30 ت غ).

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وأشار المتحدث إلى أن القرار تم تعميمه على شركات الطيران لجدولة رحلاتها بموجبه وإبلاغ المسافرين بذلك.

المصدر: فارس