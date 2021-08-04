إجلاء أكثر من 300 شخص من ضواحي أثينا بسبب الحرائق

قام رجال الإنقاذ اليونانيون بإجلاء أكثر من 300 شخص من ضواحي العاصمة أثينا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت المنطقة جراء أسوء موجة من الحرارة منذ 40 عاما.

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وقد أسفرت حرائق الغابات في اليونان عن إغلاق الطريق السريع الوطني.

واستأنفت طائرات مكافحة الحرائق عملها في اليونان فجر اليوم الأربعاء للتصدي للحرائق التي أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم أمس الثلاثاء.

وكان الحريق الذي اندلع في ضاحيتي فاريبوبي وتاتوي بالعاصمة اليونانية هو الأسوأ بين 81 حريقا اندلع في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت إدارة الإطفاء إن 5 طائرات لمكافحة الحرائق و9 مروحيات كانت تساعد أكثر من 500 رجل إطفاء وجندي والعديد من مجموعات المتطوعين على الأرض.

وقال مدير الحماية المدنية، نيكوس هاردالياس، أثناء زيارته لمركز تنسيق متنقل لإدارة الإطفاء في المنطقة صباح اليوم الأربعاء: "عشنا ليلة أخرى صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد 3 حرائق نشطة من بين أربعة".

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو إصابات خطيرة، لكن الحريق تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات والمركبات وأطلق سحابة كبيرة من الدخان فوق أثينا ليلة الثلاثاء.

المصدر: وكالات