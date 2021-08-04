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"لعبة غير عادلة".. السفارة الإيرانية في لندن تعلق على التقارير عن حوادث بحرية جديدة في الخليج

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Reuters
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نفت السفارة الإيرانية لدى بريطانيا وجود أي معلومات مؤكدة حول تعرض سفن تجارية لحوادث جديدة في المياه القريبة من حدودها، معتبرة ترويج التقارير عن ذلك "تضليلا" يصب في مصلحة واشنطن.

وذكرت السفارة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء أنه "وفقا لمصادرنا، فإنه ليست هناك أنباء مؤكدة عن تعرض أي سفينة تجارية لحوادث جديدة في المنطقة".

وأضافت: "تضليل الرأي العام العالمي لتحقيق مكاسب دبلوماسية في نيويورك ليست لعبة عادلة".

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وأمس، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن سفينة "أسفالت برينسيس" التي تديرها شركة "زودياك" تعرضت لعملية اقتحام قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن السفينة تم اختطافها وتتجه إلى سواحل إيران.

وصباح اليوم أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن من صعدوا على متن ناقلة "أسفالت برينسيس"، تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

المصدر: RT

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