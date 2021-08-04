تمزيق صورة ماكرون في مبنى بلدية واستبدالها برمز "QR" عليه حركة "نابية"

انتشر على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر رجلا دخل مبنى بلدية مدينة بيزانسون الفرنسية، أزال ومزق صورة الرئيس، إيمانويل ماكرون، واستبدالها برمز "QR"، وفق شبكة "francebleu".

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وفي الفيديو المنشور على مجموعة تابعة لـ"السترات الصفراء" على فيسبوك، تظهر مجموعة من الأشخاص يدخلون مبنى بلدية بيزانسون، وينزل أحدهم صورة رئيس الجمهورية المثبتة في قاعة البلدية، ثم يزيلها ويستبدلها برمز "QR" على شكل إصبع وسطى، ثم يغادر القاعة، ويمزق الصورة الورقية التي أحضرها إلى حراس الأمن في المحكمة المجاورة، بحسب "francebleu".

هذا وفتحت النيابة تحقيقا في "جرائم سرقة، وازدراء شخص متولي السلطة العامة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: "francebleu"