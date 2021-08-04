إسرائيل تفرض قيودا وإجراءات جديدة جراء ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا

أقر كابينيت فيروس كورونا الإسرائيلي فرض قيود وإجراءات احترازية إضافية، على خلفية الارتفاع الكبير بعدد إصابات متحور "دلتا" من هذا الفروس.

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وطالب الكابينيت المواطنين، بالحرص على تطبيق التعليمات، وذلك لتجنب اتخاذ خطوات صارمة قريبا، بما يشمل فرض إغلاق، حيث أن أبرز القرارت التي تم إقرارها، فرض الحجر الصحي على البالغين المتطعمين ضد فيروس كورونا، الذين أصيب أبناؤهم بالفيروس، وفرض الحجر الصحي تقريبا على جميع العائدين من غالبية دول العالم".

كما أصدر الكابينيت قرارا يقضي بتوسيع برنامج "الإشارة الخضراء" في جميع الأماكن المغلقة، وفي المناسبات والتجمعات التي بها يوجد أقل من 100 شخص، ولجميع الأجيال، وحتى لمن هم أقل من 12 عاما، وهذا القرار سيكون ساريا اعتبارا من يوم الجمعة 20 أغسطس.

ومن بين القرارات أيضا، فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، والتي تضم تجمعات لمئة شخص وأكثر، وفرض نظام عمل في المكاتب الحكومية بحضور 50% من العاملين في المكتب، وتوصية القطاع الخاص للعمل بصيغة العمل من البيت، وتطبيق الإجراءات على المخالفين للحجر الصحي وارتداء الكمامة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سجلت أمس، 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 69 ألف فحص، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 142334، بينما بلغت الإصابات الخطيرة 221، من بينهم 47 مرتبطون بأجهزة تنفس.

المصدر: "I24NEWS"