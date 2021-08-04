لأول مرة.. انتخاب دبلوماسي موريتاني مساعدا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

اختارت الأمم المتحدة الدبلوماسي الموريتاني، الحاج لحبيب، مساعدا لرئيس الجمعية في دورتها الـ76، مكلفا بملف الإصلاح والشؤون القانونية والميزانية.

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وكان الحاج لحبيب قد شغل منصب المستشار الثاني بالسفارة الموريتانية بالأمم المتحدة، في حين أنه بهذا التعيين، يكون أول موريتاني يتولى مهمة مساعد لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى انتخاب وزير خارجية المالديف، عبد الله شاهد، رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهرين من الآن، حيث بدأ تشكيل فريق العمل الذي سيرافقه اعتبارا من الآن وحتى سبتمبر 2022، موعد الدورة العادية السادسة والسبعين للأمم المتحدة.

المصدر: "صحراء ميديا"