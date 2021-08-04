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البنتاغون: سنواصل توجيه الضربات الجوية في أفغانستان

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البنتاغون: سنواصل توجيه الضربات الجوية في أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
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أكد البنتاغون أن القوات الأمريكية ستواصل توجيه الضربات الجوية لدعم القوات الحكومية في أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تستمر بمراقبة أنشطة "طالبان" في أفغانستان، مضيفا أن "الوضع الأمني لا يزال يثير القلق".

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وأضاف أن الولايات المتحدة "تمتلك الصلاحيات والقدرات لمساعدة القوات المسلحة الأفغانية على الأرض بالضربات الجوية".

وقال: "نعترف بأننا نوجه الضربات، وسنستمر بتوجيهها من أجل دعمهم".

يذكر أن العمليات القتالية في أفغانستان ازدادت حدة في الفترة الأخيرة، حيث تهاجم حركة "طالبان" عدة مناطق استراتيجية في البلاد، وذلك مع اقتراب موعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

المصدر: وكالات

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