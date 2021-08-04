صحيفة: إطلاق سراح أحد قادة هجوم "طالبان" في أفغانستان بضغط من واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الحكومة الأفغانية أطلقت سراح نحو 5 آلاف من أسرى "طالبان" بضغط من واشنطن العام الماضي، أحدهم يقود هجوما ضدها بولاية هلمند الآن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغان وغربيين قولهم، إن القائد مولوي طالب الذي يقود حاليا هجوم "طالبان" على مدينة لشكر كاه الاستراتيجية في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، واحد من آلاف الأسرى الذين ضغطت واشنطن لإطلاق سراحهم من أجل تفعيل عملية السلام في أفغانستان.

وكان الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة بين الحكومة و"طالبان" العام الماضي، قد تعهدوا بعدم المشاركة في الأعمال القتالية، لكن معظمهم عاد إلى ميدان القتال، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان.

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ويشير المسؤولون الأفغان إلى أن طالب يقود المئات من عناصر "طالبان" الذين شنوا هجوما على لشكر كاه منذ الأسبوع الماضي، وحاولوا السيطرة على السجن المحلي لإطلاق سراح مزيد من أنصارهم.

وأضافوا أن القتال في المنطقة مستمر، حيث تمكنت القوات الأفغانية من صد الهجوم ليلة الاثنين باسناد جوي من القوات الأمريكية التي قصفت مواقع "طالبان".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية يوم الثلاثاء عن قضاء القوات الحكومية الأفغانية على نحو 375 عنصرا من "طالبان" وإصابة 193 آخرين في مختلف أنحاء البلاد خلال اليوم الأخير.

المصدر: "وول ستريت جورنال"