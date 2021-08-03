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قاض أمريكي يوقف قرار حاكم ولاية تكساس منع نقل المهاجرين عبر ولايته

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قاض أمريكي يوقف قرار حاكم ولاية تكساس منع نقل المهاجرين عبر ولايته
Reuters Kevin Jairaj
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
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أوقف قاض أمريكي أمرا تنفيذيا أصدره حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يقيد نقل المهاجرين عبر الولاية، ويفوض القوى الأمنية بسحب المركبات المشتبه في قيامها بذلك.

وكان أبوت أصدر أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء الماضي يقيد من خلاله النقل البري للمهاجرين بولايته.

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وفي 28 يوليو الماضي، أمر أبوت الحرس الوطني بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية باعتقال المهاجرين، حيث تواجه الولاية تدفقا مستمرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

المصدر: "رويترز" + RT

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