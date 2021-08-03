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واشنطن: مستعدون للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران

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واشنطن: مستعدون للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران
Reuters POOL New
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الوفد الأمريكي للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نحن على استعداد للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي".

وأضاف: "من الواضح أنه على المسؤولين الإيرانيين والحكومة الإيرانية أن يتخذوا قرارا ضمن نظامهم بشأن النهج الذي يريدون اتباعه".

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وأضاف أن مواعيد الجولة السابعة المحتملة من المفاوضات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مضيفا أن واشنطن "لا تزال على الثقة بأن الدبلوماسية تعرض الطريق الأكثر فاعلية للمضي قدما إلى الأمام".

وأكد أن واشنطن ستواصل مناقشة قضية تبادل السجناء مع إيران، مضيفا أن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين يعتبر أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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