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"نوفوستي" عن شهود عيان: انفجار أمام السفارة الإيرانية في كابل

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انفجار في العاصمة الأفغانية كابل
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ذكرت وسائل إعلام أن انفجارا قويا وقع في وسط العاصمة الأفغانية كابل اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت وكالة "رويترز" أن الانفجار وقع قرب مقار البعثات الدبلوماسية وساحة سوق مزدحمة، مضيفة أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما نقل وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد أن الانفجار وقع في حاجز أمني قبالة مبنى السفارة الإيرانية في كابل بالقرب من أحد المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار قوي في العاصمة دون ورود تفاصيل.

 

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"

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