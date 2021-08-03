فيديو لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية ومقتل طفل بداخلها

نشرت منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية فيديو يوثق لحظة إطلاق جنود إسرائيليين النار على سيارة المواطن الفلسطيني مؤيد أبو سارة ومقتل نجله محمد البالغ 11 عاما.

ووقع الحادث يوم السبت 27 يوليو قرابة الساعة 15:00 ظهرا حينما توجّه مؤيد أبو سارة (37 عاما) من سكان بيت أمر في محافظة الخليل، إلى مدخل القرية مع ثلاثة من أبنائه.

محمد (11 عاما) وعنان (9 سنوات) كانا في المقعد الخلفي للسيارة وأحمد (5 سنوات) كان يجلس في المقعد الأمامي.

ولاحظ الأب وجود جنود بالقرب من النقطة العسكرية، ثم تراجع إلى الوراء وبعد قيادة السيارة لمسافة 30 مترا استدار ثم أطلق الجنود النار على السيارة.

وفي لقطات الفيديو شوهدت السيارة وهي تقترب من العمود ثم تبطئ من سرعتها وتسير للخلف.

وبعد ذلك وبدون سبب واضح شوهد جنود يقفون بجانب المركز يركضون نحو السيارة ويفتحون وابلا كثيفا من الرصاص على السيارة.

ويتضمن الفيديو لقطات من كاميرتين أمنيتين: على اليمين، توثيق للهاتف الذكي من كاميرا واحدة (اللقطات الأصلية التي صادرها الجيش بعد الحادث) وعلى اليسار لقطات من زاوية أخرى بما في ذلك الصوت، حيث تسمع الطلقات.

كما تظهر الساعات الموجودة على الكاميرتين الأمنيتين فارقا لمدة ساعة حيث لم تتم مزامنتها: تم ضبط إحداهما على التوقيت الصيفي والأخرى لم يتم ضبطها.

المصدر: RT