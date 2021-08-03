مسؤولة بريطانية لشؤون المناخ تفضل سيارة الديزل على "الكهربائية"

قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون المناخ أليغرا ستراتون إنها تفضل قيادة سيارتها الديزل من نوع "فولكس فاغن غولف" على سيارة كهربائية.

وأوضحت ستراتون، وهي السكرتيرة الصحفية السابقة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنها تتأخر بسبب الوقت الذي تستغرقه إعادة شحن سيارة كهربائية قبل الرحلات الطويلة.

وعندما سئلت عن سبب عدم قيادة سيارة كهربائية، قالت "أنا لا أتخيلها بعد"، معتبرة أن قيادة السيارة الكهربائية ستكون "فكرة أكثر جاذبية إذا تحسنت أوقات التوقف لإعادة الشحن، لتصل إلى نصف ساعة".

من جهته، قال رئيس جمعية السيارات البريطانية إدموند كينغ إن متوسط ​​مدى السيارة الكهربائية يزيد عن 200 ميل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتساءل كينغ "حتى في رحلة تزيد عن 200 ميل، يجب على السائق التوقف لأخذ قسط من الراحة على أي حال لأسباب تتعلق بالسلامة على الطرق، فلماذا لا تدمجه (التوقف) مع الشحن السريع الذي يستغرق 20 دقيقة فقط للانتقال من ربع الشحن إلى أكثر من 80 في المئة؟".

يذكر أنه سيتم حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في المملكة المتحدة اعتبارا من عام 2030. ولا يزال من الممكن بيع بعض السيارات الهجينة حتى عام 2035.

المصدر: "الإندبندنت"