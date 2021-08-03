الاتحاد الأوروبي يدافع عن مشاركة مبعوثه في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

دافع الاتحاد الأوروبي عن مشاركة مبعوث من قبله في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء.

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وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أوفد معاون الأمين العام لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، هنريكه مورا، لتمثيله في مراسم التنصيب.

وأثار إرسال مورا، الذي ينسق مفاوضات فيينا بشأن العودة لصفقة إيران النووية، غضب دول مثل إسرائيل التي رأت فيه تمثيلا أوروبيا عالي المستوى في حفل تنصيب من تصفه بـ "جلاد طهران".

أما في بروكسل، فيؤكد الأوروبيون على ضرورة الحفاظ على الالتزام والعمل مع الإدارة الإيرانية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم بوريل، نبيلة مصرالي، في تصريحات لها اليوم: "الأولوية بالنسبة لنا هي العودة إلى المفاوضات لتأمين التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم مع إيران".

وفي سياق متصل تطرقت مصرالي للاتهامات الموجهة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عُمان قبل عدة أيام، مشيرة إلى ضرورة كشف الحقائق بشأن ما جرى.

كما عبرت عن أسف الاتحاد الأوروبي لوقوع ضحيتين من رومانيا وبريطانيا خلال هذا الهجوم، داعية جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرقل حرية الملاحة الدولية.

المصدر: وكالة آكي