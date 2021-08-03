دعوى قضائية ضد فوتشيتش لإثبات عدم علاقته بالمافيا

رفع ميلوش فوشيفيتش، أحد أقرب المقربين للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، دعوى قضائية طالب فيها بفتح قضية جنائية ضد الأخير والتحقيق بارتباطه بالمافيا.

وقال فوشيفيتش، الذي يشغل منصب، نائب رئيس الحزب التقدمي الصربي الحاكم، إنه رفع الدعوى لإثبات براءة الزعيم الصربي.

وأضاف: "لقد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس ألكسندر فوسيتش، وضد وزير الداخلية ألكسندر فولين. وتمت صياغة الدعوى القضائية بطريقة تسمح بالتحقيق والكشف هل كانت هناك أية روابط بين قيادة الدولة وجماعة بيليفوك. والأدلة التي أرفقناها واضحة للغاية، وقد قمنا بسردها لجميع وسائل الإعلام التي كتبت عنها. أنا أؤمن بالنظام القضائي في دولتنا، وبهذه الطريقة سيتم الكشف عن كل شيء عن جماعة المافيا في بيليفوك - ميلكوفيتش، نحن نرغب بسبر وكشف كل ظروف الموضوع ولتقم النيابة العامة بذلك".

في وقت سابق، زعم أحد زعماء المجموعة الإجرامية فيلكو بيليفوك، الملقب بـ فوليا-نيفولا، أثناء الاستجواب، بأنه أنه كان على اتصال بقيادة الجمهورية مرات عديدة، وحتى أنه تلقى تكليفات من الرئيس.

وتم تسريب محضر التحقيق، ونشره في عدة وسائل إعلام صربية موالية للغرب وكذلك في موقع كرواتي. وهو ما دفع بعض قادة المعارضة الصربية، لتوجيه اتهامات ضد الرئيس الصربي.

ردا على ذلك، أعرب ألكسندر فوتشيتش، عن استعداده للإدلاء بأي شهادة والخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب. وذكر أنه بنفسه إلى القضاء لإثبات عدم تورطه الكامل في اتصالات مع المافيا.

المصدر: نوفوستي