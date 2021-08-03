تقرير: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع واشنطن

نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية اليوم الثلاثاء عن مسؤول أن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع واشنطن، متهما إياها بارتكاب "مخالفات" تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.

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وقال المسؤول الإيراني الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "مع استمرار مخالفات إدارة بايدن.. لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما".

يذكر أن وكالة "نور نيوز" مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي والحرس الثوري في إيران.

والشهر الماضي قالت طهران إنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء لكن واشنطن نفت ذلك.

المصدر: "رويترز"