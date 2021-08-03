اعتقال رئيس وزراء قرغيزستان السابق على خلفية قضية فساد

قال مصدر في لجنة أمن الدولة في قرغيزستان، إنه تم اعتقال رئيس الحكومة السابق تيمير سارييف على خلفية قضية فساد تتعلق باستثمار منجم ذهب "كومتور".

وذكر المصدر، أن رئيس الجمهورية الأسبق عسكر أكاييف وصل إلى بشكيك أمس الاثنين، وبعد استجوابه في المخابرات حول قضية كومتور، أعلن أكاييف أنه أجاب على أسئلة المحققين حول القضية ويرغب مساعدة التحقيق.

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وأشار المصدر إلى أن التحقيق، مستمر حول وقائع الفساد في مختلف مراحل تنفيذ مشروع وتطوير منجم "كومتور".

وقال: "واستنادا إلى نتائج التحقيقات، والأدلة التي تم الحصول عليها في القضية، قرر التحقيق اعتقال سارييف في 3 أغسطس". ووفقا للتحقيق قام سارييف عندما شغل منصب وزير الاقتصاد وكان يرأس لجنة الدولة الخاصة بالمنجم، بتقليل حجم الضرر البيئي الناجم عن تشغيل منجم "كومتور" بمقدار عدة مليارات من السومات، ونتيجة لذلك تكبدت الدولة خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي