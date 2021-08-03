القنصلية الروسية تتحدث عن حالة المصابين الروس في أنطاليا

قال ممثل القنصلية العامة الروسية في أنطاليا، اليوم، إن المصابين الروس في حادث المرور في أنطاليا، لا يزالون تحت إشراف الأطباء، وأربعة منهم في حالة خطيرة.

وأضاف ممثل القنصلية: "مع حلول العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي الذي يتطابق مع توقيت موسكو) من 3 أغسطس، يواصل الأطباء في المستشفيات المحلية مراقبة الوضع الصحي للمواطنين الروس الذين أصيبوا في حادث سير في مانافغات. ولا يزال أربعة مصابين في حالة خطرة. تم إجراء عمليات جراحية لهم، ونقلهم إلى العناية المشددة".

إقرأ المزيد

وأشار الدبلوماسي، إلى أن إصابات باقي المواطنين الروس، متفاوتة الخطورة ويجري الأطباء مختلف الفحوصات لهم. وقال: "وفقا لكلام الأطباء، لا يوجد أي خطر على حياتهم. وسيتم خلال اليوم الحالي وحسب المؤشرات الطبية، اتخاذ القرار بخصوص كل حالة وتحديد من سيبقى في المستشفى ومن سيخرج منها".

وشدد ممثل القنصلية، على أن الدبلوماسيين الروس، يحاولون التعرف على كل ظروف وملابسات الحادث.

وقال: "قام موظفو القنصلية العامة بزيارة المصابين في المستشفيات، والتقوا بالأطباء المعالجين للوقوف على سير العلاج وتوقيت تعافي المصابين. وأثناء اللقاء مع ممثلي الهيئات الأمنية التركية ذات العلاقة، تم طلب معلومات إضافية عن الحادث".

المصدر: تاس