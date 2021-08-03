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مشرعون من كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تريد تخفيف العقوبات لاستئناف الحوار مع واشنطن

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مشرعون من كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تريد تخفيف العقوبات لاستئناف الحوار مع واشنطن
Reuters LEAH MILLIS
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صرح نواب كوريون جنوبيون بأن بيونغ يانغ تريد رفع العقوبات الدولية التي تحظر صادراتها من المعادن ووارداتها من الوقود المكرر وسلع أساسية أخرى كي تستأنف المحادثات النووية مع واشنطن.

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وقال النواب إن كوريا الشمالية بحاجة لنحو مليون طن من الأرز نظرا لتضرر اقتصادها من جائحة كورونا وسوء الأحوال الجوية العام الماضي.

وأضاف المشرعون، بعد أن أطلعتهم وكالة المخابرات الأساسية في بلادهم على مستجدات الأحداث، أن كوريا الشمالية تريد أيضا تخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية ليتسنى لها جلب الخمور الجيدة والبذلات.

جاء هذا بعد أسبوع من استئناف البلدين تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة التي أوقفتها كوريا الشمالية قبل عام.

ولم تذكر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية شيئا اليوم عن أي طلب جديد برفع العقوبات من أجل استئناف المحادثات.

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وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الشمالي عانى في 2020 أكبر انكماش منذ 23 عاما نظرا لعقوبات الأمم المتحدة وإجراءات الإغلاق تفاديا لكوفيد-19 وسوء أحوال الطقس.

وفرضت أيضا الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات على كوريا  الشمالية لكنها ليست ملزمة بالنسبة للدول الأخرى.

المصدر: "رويترز"

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