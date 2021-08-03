بينيت يذكر نتنياهو بخلاف مع دولة عربية "لم يكن له داع"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، سلفه بنيامين نتنياهو، معتبرا أن سياسته تجاه إيران فشلت، كما أن خلافه مع الأردن لم يكن له داع.

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وفي كلمت له أمام الكنيست، قال بينيت إن الإرث الأمني الذي حصل عليه من نتنياهو أجبره على تمرير ميزانية أمنية ضخمة، مضيفا أن "الخلاف مع الأردن كان من دون داع، وبسبب ذلك تم تضييع "نهريم" (منطقة الباقورة الأردنية).. هذه ليست حنكة سياسة"، وقال إن سياسة نتنياهو إمام ايران فشلت.

وكان أعضاء المعارضة هاجموا بينيت، وذلك عقب تمرير الميزانية حيث قالوا إنها تلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة، وخلال ذلك تم إخراج عدد كبير من النواب من قاعة الكنيست.

وتم إلزام بينيت بحضور الجلسة وسماع تصريحات المعارضة بعد "نقاش الـ40 توقيعا" الذي بادر إليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو، تحت عنوان "فشل الحكومة بحماية المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل"، وهو الخطاب الثاني لبينيت أمام الكنيست بعد توليه رئاسة الحكومة.

وبعد الهجمات الحادة من قبل أعضاء المعارضة للحكومة، واصفين النائب منصور عباس بأنه "رئيس الحكومة الفعلي"، صعد بينيت على منصة الكنيست وقال: "خلال 36 ساعة قمنا بما لم تتمكنوا من القيام به خلال 36 شهرا.. لقد قمنا بتمرير ميزانية الدولة".

كما هاجم بينيت المعارضة والسياسة الأمنية لحكومة نتنياهو وقال: "في غزة ضبطتم أنفسكم أمام الصواريخ على مدار 12 عاما، وأبقيتم حزب الله مع 10 أضعاف من الصواريخ والتي تصل لكل نقطة في إسرائيل، كل هذا أبقيتموه لنا، لذلك فإن الميزانية الأمنية ضخمة. يجب علينا سد الفجوات حتى نبني الأسوار.. التركة التي أبقيت لنا هي أن إيران في مرحلة متقدمة من برنامجها النووي، لكننا سنهتم بذلك لأننا نعرف ما يمكننا القيام به".

المصدر: إسرائيل 24