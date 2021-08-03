 
مباشر

إسرائيل: مشاركة الاتحاد الأوروبي بحفل أداء يمين رئيسي محير ويشير لسوء تقدير

أخبار العالم

إسرائيل: مشاركة الاتحاد الأوروبي بحفل أداء يمين رئيسي محير ويشير لسوء تقدير
Reuters ERIC VIDAL
علم الاتحاد الأوروبي والعلم الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyvq

رأت الخارجية الإسرائيلية أن قرار الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل رفيع إلى حفل أداء يمين الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، "محير ويشير لسوء تقدير"، واصفة رئيسي بـ"جزار من طهران".

إقرأ المزيد
بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي
بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

وفي تصريح له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "مشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي في الحفل، بعد أيام قليلة من قتل إيران، في عمل إرهابي من الدولة ضد سفن مدنية، مدنيين أحدهما من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وخاصة أنه في ظل حقيقة أن الرئيس الإيراني الجديد ينزف آلاف المواطنين الإيرانيين، بسبب الهجوم والسياسة العدوانية لحكومة آية الله".

وأضاف: "إن التملق والخضوع للأنظمة العنيفة والاستبدادية لا يؤديان إلا إلى مزيد من العنف والعدوان"، موصيا الاتحاد الأوروبي بشدة، بـ"الإلغاء الفوري للمشاركة المخزية في حفل تتويج الجزار من طهران".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا