إسرائيل: مشاركة الاتحاد الأوروبي بحفل أداء يمين رئيسي محير ويشير لسوء تقدير

رأت الخارجية الإسرائيلية أن قرار الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل رفيع إلى حفل أداء يمين الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، "محير ويشير لسوء تقدير"، واصفة رئيسي بـ"جزار من طهران".

إقرأ المزيد

وفي تصريح له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "مشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي في الحفل، بعد أيام قليلة من قتل إيران، في عمل إرهابي من الدولة ضد سفن مدنية، مدنيين أحدهما من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وخاصة أنه في ظل حقيقة أن الرئيس الإيراني الجديد ينزف آلاف المواطنين الإيرانيين، بسبب الهجوم والسياسة العدوانية لحكومة آية الله".

وأضاف: "إن التملق والخضوع للأنظمة العنيفة والاستبدادية لا يؤديان إلا إلى مزيد من العنف والعدوان"، موصيا الاتحاد الأوروبي بشدة، بـ"الإلغاء الفوري للمشاركة المخزية في حفل تتويج الجزار من طهران".

المصدر: RT