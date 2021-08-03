الخارجية الروسية: المبادرات الأمريكية لمكافحة المخدرات في أفغانستان فشلت

أعلن فلاديمير تارابرين، رئيس دائرة شؤون التحديات الحديثة بوزارة الخارجية الروسية، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يظهر فشل المبادرات الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات.

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وقال تارابرين في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يؤكد الأمريكيون عن طريق انسحابهم من أفغانستان أن مبادراتهم في مجال مكافحة المخدرات فشلت حقا".

وذكر أن 84% من إنتاج الأفيون في العالم يقع حاليا في أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا البلد تحول في السنوات الأخيرة إلى مختبر كبير لإنتاج الميثامفيتامين.

وأضاف: "جدير بالذكر أن وصول أفغانستان إلى الذروة في مجال إنتاج المخدرات اتفق مع تواجد الأمريكيين وحلفائهم في حلف الناتو في أراضي هذا البلد"، مدققا أن حجم الإنتاج غير الشرعي للأفيون ازداد بمقدار ما بين 17 و40 مرة، مما كان عليه عام 2001 أي قبل دخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان.

وتابع: "تشكلت في أراضي جمهورية أفغانستان سوق مخدرات مستقرة وتم وضع مخطط جيد للاتجار بالمخدرات، بغض النظر عن وجود أو غياب القوات الأجنبية هناك".

المصدر: نوفوستي