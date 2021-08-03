السفير الإيراني في لندن يرد: التصريحات البريطانية "غير ناضجة ومتسرعة"

وصف السفير الإيراني في لندن محسن بهاروند، تصريحات الحكومة البريطانية بشأن تورط إيران في الهجوم على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في بحر عمان بأنها "غير ناضجة ومتسرعة".

إقرأ المزيد

وقال بهاروند الذي كان قد استدعي إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز": "إن رد فعل لندن في هذا الصدد واتهام إيران دون امتلاك أدلة ووثائق بهذا الشأن هو متسرع وغير ناضج".

وتساءل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في لندن "لماذا تسارع بريطانيا باتهام إيران في هذه المنطقة بغرب آسيا، المليئة بالتوتر من اليمن وأفغانستان إلى سوريا ولبنان، دون تقديم أدلة؟"، مضيفا في هذا السياق قوله: "في منطقتنا، هناك لاعب معتد مثل الكيان الإسرائيلي وهو مستعد للعدوان ضد دول أخرى في أي لحظة، وهو كيان سباق في العدوان على الآخرين ويعمل على اتهام دول أخرى في هذا الصدد".

وذكر السفير الإيراني أن المسؤولين في إيران، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، نفوا أي تورط إيراني في الحادث، ونددوا بالاتهامات التي تطلق بهذا الشأن ضد طهران، مشيرا أيضا إلى أن طهران تعتبر الاستقرار في المنطقة إحدى أهم أولويات سياستها الخارجية.

ولفت بهاروند في نفس الوقت إلى "تعرض 11 سفينة إيرانية خلال العام الماضي للهجوم في البحر وحتى في الخليج"، متسائلا في السياق: "لماذا لا يدين أحد الهجوم على السفن الإيرانية؟ لماذا لا توجه أصابع الاتهام إلى أحد؟ لماذا عندما تهاجم سفينة إيرانية من قبل غواصة، أو عندما يعلن الكيان الإسرائيلي مسؤوليته عن تخريب المنشآت النووية لبلدنا، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر، لماذا لا يدين أحد هذا الكيان الذي يتبجح بممارساته التدميرية؟".

وصرح السفير الإيراني بأن "مقتل مواطن بريطاني أو أي إنسان آخر يبعث على الأسف، لكننا نعتبر الإجراء المتسرع للمسؤولين البريطانيين في اتهام إيران بالخطأ"، مشددا على أن بلاده "لا تسعى إلى إثارة التوترات في المنطقة، لأنها لا تصب في مصلحة أحد، وأن خلق توترات غير ضرورية في هذه المنطقة الحساسة لن يفيد أحدا".

المصدر: إرنا