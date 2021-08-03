اوروبا تعلن تحصين 60% من السكان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، أن "60% من البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

إقرأ المزيد

وشددت فون دير لاين في تغريدة على "تويتر" على أن "التحصين الكامل يحمينا من كوفيد-19 ومتحوراته".

60% of all adults in the EU are now fully vaccinated.



Full vaccination protects us from #COVID19 and its variants.⁰



Let's stay vigilant. Let's get vaccinated! For our own health – and to protect others. pic.twitter.com/cWiKmkzmxS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 2, 2021

وأضافت: "لنظل يقظين، من أجل صحتنا وحماية الآخرين".

المصدر: وكالة آكي للأنباء