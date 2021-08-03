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اوروبا تعلن تحصين 60% من السكان

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اوروبا تعلن تحصين 60% من السكان
Reuters
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، أن "60% من البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

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وشددت فون دير لاين في تغريدة على "تويتر" على أن "التحصين الكامل يحمينا من كوفيد-19 ومتحوراته".

وأضافت: "لنظل يقظين، من أجل صحتنا وحماية الآخرين".

المصدر: وكالة آكي للأنباء

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