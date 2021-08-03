المحكمة الانتخابية البرازيلية تستجوب بولسونارو إثر هجومه على نظام التصويت
Reuters ADRIANO MACHADO
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قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل التحقيق مع الرئيس جاير بولسونارو على خلفية تصريحات أكد فيها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتخللها التزوير.
كما قررت المحكمة الانتخابية مطالبة المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق في ما إذا كان بولسونارو قد انتهك القانون بمهاجمة النظام الانتخابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان بولسونارو الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في عام 2022، قد اعتبر أن "نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة للاحتيال".
ويقول منتقدوه إن "مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة تثير الشكوك في تمهيده الطريق لعدم قبول الهزيمة مسبقا".
المصدر: "رويترز"