سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ" تطالب بمرفأ آمن لإنزال 555 شخصا على متنها

أعلن طاقم سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" يوم الاثنين عن حاجته لمرفأ آمن لإنزال 555 مهاجرا على متن السفينة.

وحذر طاقم السفينة من أن "الوضع لا يحتمل" حسبما نقلت منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية، التي أشارت بدورها إلى أن طلب الإنزال وجه لمالطا وتونس وليبيا وإيطاليا، وأن مالطا رفضت الاستجابة فيما لم ترد كل من ليبيا وتونس بعد.

(3/3) L'#OceanViking a demandé un lieu sûr de débarquement à toutes les autorités maritimes compétentes. pic.twitter.com/GqPPH1B7mt — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 2, 2021

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، جرى إنقاذ أكثر من 700 مهاجر حاولوا عبور المتوسط على متن قوارب صغيرة، بفضل عمليات نفذتها سفينة "أوشن فايكينغ" وسفينتا "سي ووتش" و"ريسكيو شيب" التابعتان لمنظمات غير حكومية ألمانية.

وفي هذا الإطار، أكدت متحدثة باسم "إس أو إس مديتيرانيه" أن "الوضع على متن السفينة لم يعد يحتمل مع حدة الأمواج وشدة الحرارة تتدهور الحالة الجسدية للأشخاص الموجودين على متنها".

Les équipes de @SOSMedIntl s'occupent désormais de 555 rescapé.e.s à bord de l'Ocean Viking.

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بدورها، كتبت مسؤولة فريق السفينة الطبي على تويتر: "كثيرون يعانون من دوار البحر.. وقد أغمي على البعض بسبب الحرارة والمعاناة التي مروا بها".

وعقب كل عملية إنقاذ، تنتظر المنظمات غير الحكومية أياما في عرض البحر لتحديد السلطات البحرية "ميناء آمنا" لإنزال المهاجرين.

المصدر: أ ف ب