محامي ترامب يعارض إحالة إقرارات موكله الضريبية للكونغرس

عارض رونالد فيشيتي محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إحالة الإقرارات الضريبية لموكله إلى الكونغرس.

وقال فيشيتي إنه "لا يوجد أي دليل على مخالفة القانون، وأنا أعارض نشر الإقرارات ليس فقط نيابة عن موكلي، بل ونيابة عن جميع من سيتولون منصب رئيس الولايات المتحدة في المستقبل".

ولم يذكر فيشيتي ما هي الخطوات التي يعتزم اتخاذها.

إقرأ المزيد

واتهم المحامي خصوم ترامب السياسيين بأنهم يحاولون تشويه سمعته، مشيرا إلى أن وزارة العدل رفضت في وقت سابق مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن إقرارات ترامب الضريبية، معتبرة أن وراء تلك المطالب دوافع سياسية.

وكانت القائمة بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي دون جونسن قد أعلنت أن وزارة الخزانة يجب أن تحيل الإقرارات المالية لدونالد ترامب إلى مجلس النواب للتحقيق فيها، حيث طلبت لجنة في مجلس النواب تلك الإقرارات للبحث عن تأثير أجنبي أو تضارب للمصالح فيها، كان من شأنهما أن يؤثرا في عمل ترامب في منصب الرئيس الأمريكي.

المصدر: وكالات