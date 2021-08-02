البرازيل.. 15 ألف إصابة و389 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 15143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي نشرتها يوم الاثنين إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء الوباء بلغ 19 مليونا و953 ألفا و501 حالة.

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ووصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في البرازيل إلى 557 ألفا و223 شخصا، بنسبة وفيات بلغت 2.8%.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT