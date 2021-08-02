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روحاني: واشنطن طلبت التوسع بالتفاوض حول سياساتنا الإقليمية وبرنامجنا الصاروخي

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روحاني: واشنطن طلبت التوسع بالتفاوض حول سياساتنا الإقليمية وبرنامجنا الصاروخي
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قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني إن الولايات المتحدة طلبت توسيع التفاوض مع طهران بما يشمل السياسات الإقليمية لبلاده، وبرنامجها الصاروخي.

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وفي آخر لقاء له، أوضح روحاني للتلفزيون الإيراني أن المفاوضات التي كانت تخوضها طهران مع مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا (5+1) إنما كانت في الحقيقة تفاوضا مع الولايات المتحدة.

وقال إنه كان أمام خيارين حين تولى الرئاسة: الحرب أو التفاوض، وكشف أن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند قال إن الغرب تراجع عن خيار الحرب بعد مجيئه إلى الرئاسة الإيرانية، وأضاف أنه "وفى بوعده" الذي قطعه للإيرانيين بعدم التوجه إلى الحرب.

وقال روحاني إنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لو كانت رؤية المرشد الإيراني هي الأساس، "لكن ذلك غير ممكن وفقا للقانون الذي أقره البرلمان" سواء في الحكومة الراهنة أم القادمة.

وأعرب روحاني عن ثقته بأن "عقدة العقوبات قابلة للحل عبر الطرق الدبلوماسية".

المصدر: RT

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