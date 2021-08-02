إندونيسيا.. السجن 7 أشهر لجندي أقام علاقات جنسية مثلية

حكم على جندي إندونيسي بالسجن 7 أشهر بتهمة إقامة علاقات جنسية مثلية، وهو ما يحظره على منتسبيه جيش هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأشار الحكم إلى أن "المدعى عليه تلقى تحذيرا من رؤسائه بشأن حظر السلوكيات المثلية في الجيش لكنه أصر على القيام بذلك".

وأضاف أن العلاقات المثلية تشكل "سلوكا جنسيا منحرفا، وقد شوه المدعى عليه صورة الجيش من خلال القيام بذلك".

ودخل القرار المطول في تفاصيل صريحة حول العلاقات العاطفية للجندي مع رفيق له في السلاح تم إدراجه كشاهد في القضية.

وتم تسريح المجند البالغ 29 عاما والمقيم في كاليمانتان في القسم الإندونيسي من جزيرة بورنيو من الجيش.

المصدر: "مونت كارلو"