الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الروماني في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين، السفير الروماني في طهران احتجاجا على اتهامات وجهتها رومانيا إلى إيران على خلفية حادث سفينة "ميرسر ستريت".

وجاء استدعاء السفير الروماني لدى طهران ميرلا كارمن جريكو، على خلفية اتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية أدى إلى مقتل اثنين من طاقم الناقلة أحدهما روماني الجنسية.

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وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية نقلا عن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية، قوله خلال استدعاء السفيرة الرومانية "إن بيان وزارة الخارجية الرومانية والاتهامات الكاذبة ضد إيران غير شرعية وغير مقبولة".

وطلب المسؤول الإيراني من السفير الروماني نقل استياء واحتجاج طهران الشديد إلى كبار المسؤولين في بوخارست.

من جانبه، تعهد السفير الروماني خلال اللقاء بأنه سينقل القضايا المطروحة واحتجاج طهران إلى حكومة بوخارست فورا.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت اليوم القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لإبلاغه احتجاج طهران على التهم التي وجهتها لندن بضلوعها في حادثة استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.

وأضافت الوكالة أن استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران بسبب غياب السفير البريطاني الذي انتهت مهمته يوم الأحد.

وحذر مساعد وزير الخارجية الإيراني الممثل البريطاني من "أن أي مغامرة إسرائيلية غير محسوبة ضد المصالح الايرانية ستواجه ردا حازما".

المصدر: وكالات