واشنطن تطالب 24 دبلوماسيا روسيا بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر

سلمت السلطات الأمريكية للجانب الروس قائمة من 24 دبلوماسيا روسيا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر المقبل، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم, وفقا للسفير الروسي لدى واشنطن.

وقال السفير الروسي أناطولي أنطونوف في تصريحات لمجلة National Unterest تم نشرها على صفحة البعثة الروسية في "فيسبوك": "تلقينا قائمة من 24 دبلوماسيا يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021".

وأشار أنطونوف إلى أن معظم هؤلاء الدبلوماسيين سيغادرون الولايات المتحدة بدون استبدالهم بدبلوماسيين آخرين، "لأن واشنطن أقدمت على تشديد إجراءات إصدار التأشيرات بصورة مفاجئة".

المصدر: "تاس"