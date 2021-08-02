مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

قضى 33 شخصا حرقا إثر اصطدام صهريج وقود بحافلة ركاب على أحد طرق الإمداد الرئيسية في كنشاسا غربي الكونغو الديمقراطية، حسب مصادر في الشرطة.

وقال قائد شرطة المرور بإقليم كوانغو أنطوان بولولو: "قضى 33 شخصا في الحريق الذي اندلع إثر اصطدام صهريج وقود وحافلة ركاب مكتظة السبت ليلة الأحد على نحو عشرة كيلومترات من جسر كوانغو".

ووقع الحادث عند قرية كيبوبا الواقعة على طريق رئيسي على بعد 180 كم عن العاصمة كينشاسا.

يذكر أن حوادث المرور الدامية تتكرر في الكونغو الديمقراطية، حيث تكثر السيارات القديمة والتي غالبا ما لا تلتزم بمعايير السلامة.

إضافة إلى ذلك، فإن الطرق تعاني من الإهمال فيما لا يتلقى السائقون تدريبات كافية والبعض يشربون الكحول خلال القيادة.

وأودى الحادث الأخير لصهريج وقود في البلاد بحياة 53 شخصا ووقع على طريق رئيسي مود إلى كينشاسا في أكتوبر 2018.

وفي 2010، قضى 230 شخصا على الأقل حرقا بحادث انقلاب صهريج وقود.

المصدر: "أ ف ب"