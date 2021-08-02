بولندا تعد بمكافأة لمن يساعد بالقبض على من أحرق مركز التطعيم

وعد وزير الصحة البولندي آدم نيدزلسكي، بمكافأة قدرها 10 آلاف زلوتي (حوالي 2.6 ألف دولار) لمن يساعد في القبض على من أحرق مركز التطعيم.

وذكر بأنه تم في الليلة الماضية إضرام النيران في مبنى المحطة الصحية والوبائية الإقليمية ومركز التطعيم المتنقل في زاموسك في مقاطعة لوبليسكي.

وفي لقطات كاميرات المراقبة، ظهر رجل مجهول وهو يصل على متن دراجة هوائية إلى مسرح الجريمة، ومن ثم يكسر نافذة ويسكب ما يبدو أنه سائل شديد الاشتعال.

وقال الوزير: "لقد رأيت هذه اللقطات، وهي تجمد الدماء في عروقي. أعتقد أنه يمكن تلخيص ذلك بعبارة واحدة فقط . لقد حدث عمل إرهابي، وهو ليس فقط موجه مباشرة ضد أولئك الذين يعملون هناك بل عمل إرهابي ضد الدولة".

وأضاف الوزير: "اليوم قررت أن الشخص الذي سيساعد في القبض على الجاني في هذا الحادث، سينال مكافأة مالية قدرها 10 آلاف زلوتي إذا أبلغ عن المجرم".

المصدر: نوفوستي