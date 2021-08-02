إيران تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات كورونا اليومية

سجلت إيران اليوم أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن العاملين في المجال الصحي سجلوا 37189 إصابة بكورونا منذ الأحد، وهي حصيلة يومية أعلى من سابقتها المرتفعة التي سجلت الثلاثاء وقاربت 35 ألفا. وسجلت إيران 411 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 91407 حالات، وهي الحصيلة الأكبر في الشرق الأوسط.

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وتعتبر سلالة "دلتا" المتحورة هي المتسبب في الطفرة في عدد حالات الإصابة. ويقول مسؤولون إيرانيون إن أقل من 40% من السكان يلتزمون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكان مسؤولو الصحة حذروا بشكل منتظم من أن المستشفيات في طهران والمدن الرئيسية تكتظ بحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي رسالة من وزير الصحة سعيد نمكي إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، طالب الوزير الأحد بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، وأضاف أن الجيش سيساعد في تنفيذ الإغلاق.

المصدر: "أسوشيتد برس"