إيران.. وزير الصحة يطلب مساعدة خامنئي لمواجهة موجة كورونا الخامسة

وجه وزیر الصحة الإيراني سعيد نمكي، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي طلب فيها مساعدته لمواجهة الموجة الخامسة من تفشي كورونا في البلاد.

وشرح نمكي في الرسالة خطورة الوضع الحالي والإرهاق الذي تواجهه الكوادر الطبية، وقال: "ربما من خلال حجر صحي كامل يستمر لاسبوعين نستطيع التغلب على هذه الموجة وذلك من خلال الإصرار على تطبيق الإرشادات الصحية ومعاقبة من ينتهك القوانين بمساعدة من القوات الأمنية".

بدوره، أمر خامنئي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمناقشة اقتراح وزير الصحة لوضع حجر صحي شامل على البلاد في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

المصدر: RT