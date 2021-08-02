تقرير: القوات الأفغانية تكافح لمنع سقوط أول مدينة إقليمية في أيدي "طالبان"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن القوات الأفغانية تكافح لمنع سقوط أول مدينة إقليمية في أيدي "طالبان" بعد هجمات نهاية الأسبوع التي شنها المتمردون على المراكز الحضرية.

وذكرت الصحيفة أن مقاتلي طالبان هاجموا ثلاث عواصم إقليمية على الأقل خلال الليل بعد قتال عنيف في عطلة نهاية الأسبوع أسفر عن فرار آلاف المدنيين من المسلحين، مشيرة إلى أن القتال احتدم في مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند حيث شنت طالبان هجمات منسقة على وسط المدينة وسجنها بعد ساعات من إعلان الحكومة عن نشر مئات من الكوماندوس في المنطقة.

كما تعرض مطار قندهار لهجوم ليل الأحد، حيث أطلقت طالبان صواريخ أضرت بمدرج المطار مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات.

وقالت الصحيفة إن المطار مرفق حيوي للحفاظ على الدعم اللوجستي والجوي اللازمين لمنع طالبان من اجتياح المدينة، مع توفير غطاء جوي لمساحات كبيرة من جنوب أفغانستان بما في ذلك لشكركاه.

المصدر: "الغارديان"