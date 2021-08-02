مقتل 15 شخصا جراء هجوم على مهمة إمدادات للجيش في النيجر

أفادت وزارة دفاع النيجر، اليوم الاثنين، بمقتل 15 جنديا على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجوم متمردين على مهمة إمدادات عسكرية في جنوب غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن 6 جنود آخرين على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، بعد الهجوم الذي وقع السبت الماضي في منطقة تورودي بمنطقة تيلابيري حيث كانت قوات الدفاع والأمن تنقل الإمدادات إلى بوني.

وأوضحت أن الجنود تعرضوا لكمين من قبل متطرفين مسلحين، مضيفة أن "بقية العناصر- في إطار جهودهم لإجلاء رفاقهم الجرحى- سقطوا بعبوات ناسفة، مما أسفر عن مقتل 15 جنديًا وإصابة سبعة".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن قوات الدفاع والأمن في النيجر تفتش المنطقة، بما في ذلك الطائرات للعثور على المهاجمين والقبض عليهم.

وتنشط الجماعات "الجهادية" المرتبطة بداعش والقاعدة في ذلك الجزء من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

المصدر: أ ب