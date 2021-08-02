"البيت الأزرق": لا بد من الحفاظ على خطوط الاتصال بين الكوريتين

شدد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية "البيت الأزرق"، اليوم الاثنين، على أهمية حفاظ الكوريتين على قنوات الاتصال المباشرة.

وقال مسؤول في البيت الأزرق "خطوط الاتصال بين الكوريتين، التي تم استئناف العمل بها بموجب اتفاق بين قائدي البلدين، عليها الاستمرار من أجل الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته أن حكومة كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها، لتحقق تقدم جوهري في عملية السلام، دون تسرع، وذلك عبر المحادثات بين الكوريتين وكذلك بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وفيما يتعلق بالتدريبات العسكرية بين البلدين الحليفين، قال المسؤول إن موقف البيت الأزرق مماثل لموقف وزارة الدفاع.

جاء ذلك استجابة لتحذير صدر يوم أمس الأحد عن كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين.

وقد دعت كيم كوريا الجنوبية لإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة السنوية مع الولايات المتحدة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وقالت إن "التدريبات المخطط لها قد تقوض مجهودات استعادة العلاقات بين الشقيقتين التي بدأت بإعادة التواصل عبر الخطوط الساخنة الأسبوع الماضي".

المصدر: "يونهاب"