تخوف من تصاعد التوتر في الشيخ جراح تزامنا مع جلسة المحكمة العليا بقضية الإخلاء

شهد حي الشيخ جراح في القدس توترا، تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا التي تنظر في الاستئناف الذي قدمته 4 عائلات فلسطينية بقضية إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

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ودعا نشطاء فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح إلى وقفة تضامنية أمام مبنى المحكمة العليا، حيث لا تزال المظاهرات مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأفادت مراسلتنا، بأن القضاة اقترحوا خلال الجلسة تسوية يبقى بموجبها الأهالي "مستأجرين محميين" ويتم الاعتراف بملكية المستوطنين.

يشار إلى أن الأهالي كانوا سابقا رفضوا هذا المقترح.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في الاستئناف الذي قدمته أربع عائلات فلسطينية مقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وهم مهددون بالإخلاء، اذ تزعم جمعية دينية صهيونية إسرائيلية أن المنازل التي يعيشون فيها بشكل قانوني مملوكة لعائلات يهودية كانت موجودة في الحي قبل عام 1948.

وبينما استبعد محامي العائلات سامي رشيد أن يصدر قرار نهائي اليوم، قال القاضي يتسحاق عميت، إن "التسوية المقترحة تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".

وقال موقع "إسرائيل 24" إن قرار المحكمة العليا اليوم، قد يؤثر على تجدد التوترات في حي الشيخ جراح.

وكانت القوات الإسرائيلية استبقت جلسة المحكمة وأغلقت حي الشخ جراح بالسواتر الحديدية.

المصدر: RT+ إسرائيل 24