كوريا الشمالية تعرض صورة من فيديو لصاروخ باليستي عابر للقارات يطلق من ناقلة قاذفة

نشرت كوريا الشمالية، مقطع فيديو، يظهر "ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابرا للقارات يطلق من ناقلة قاذفة نصب (TEL)"، بحسب وكالة "يونهاب".

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وبين مقطع الفيديو صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يفترض أن يكون هواسونغ-15"، يقلع من ناقلة قاذفة نصب، كما عرض التلفاز الشمالي الحكومي اللقطات خلال تغطية حفل موسيقي للمشاركين في أول ورشة عمل للقادة العسكريين، بحسب "يونهاب".

وأفادت "يونهاب" نقلا عن مراقبين قولهم إن "اللقطات قد تكون مفبركة، لأن الشمال اختبر صاروخ "هواسونغ-15" مرة واحدة في نوفمبر من عام 2017، وفي ذلك الوقت تم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق مثبتة على الأرض، ولن يجرى اختبار إضافي دون أن تتم ملاحظته".

وصرحت وكالة الاستخبارات الدفاعية في كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي بأنه "لا يعتقد أن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من مركبة من نوع TEL".

المصدر: "يونهاب"