بينهم 10 رؤساء دول.. مسؤول إيراني يكشف من سيحضر مراسم أداء رئيسي اليمين

أفاد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، بأن "73 دولة أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمن الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي.

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وفي تصريحات للصحفيين، قال نظام الدين موسوي: "115 مسؤولا رسميا من 73 دولة في العالم أعلنوا استعدادهم لغاية الآن للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب"، موضحا أنه "سيحضر المراسم 10 رؤساء دول، و20 رئيسا للبرلمان، و11 وزيرا للخارجية، و10 وزراء آخرين، ومندوبي رؤساء حكومات، ونواب رؤساء برلمانات".

وأضاف موسوي: "سيشارك مسؤولو 11 منظمة دولية وإقليمية، ومندوب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ورئيس أوبك، ومسؤولين من "IPU" والاتحاد الأوروبي وأوراسیا واتحاد برلمانات الدول الإسلامية والاسيوية ومنظمة "إيکو" و"سیکا" وD8".

وأشار إلى أنه "بعد الانتخابات الرئاسية، سيتم وفقا للدستور إجراء عدة مراسم، وهي مراسم التنفيذ من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، ومراسم أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب، ومن ثم منح الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي للتشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها تتولي الحكومة الجديد مهام الأمور".

وتابع: "مراسم التنفيذ لتولي منصب الرئاسة ستجري يوم الثلاثاء 3 أغسطس، ومن ثم مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي، يوم الخميس المقبل، وفقا للمادة 121 من الدستور بحضور رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور".

المصدر: وكالة "فارس"