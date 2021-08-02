الدفاع الأفغانية تعلن القضاء على 455 من مسلحي طالبان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن قوات الأمن قضت على 455 من مسلحي حركة طالبان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة الأفغانية، في بيان:"تم القضاء على أربعمائة وخمسة وخمسين عنصرا من طالبان، وأصيب 232 آخرون خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

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وكان ممثلون عن واشنطن وحركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب. وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

المصدر: نوفوستي