مدغشقر.. اعتقالات بينهم 5 جنرالات للاشتباه في ضلوعهم بمؤامرة لقلب نظام الحكم

أفاد الادعاء في مدغشقر بأن "السلطات اعتقلت 21 مشتبها بهم آخرين، منهم 12 من أفراد الجيش، فيما يتعلق بمؤامرة لقتل الرئيس، أندريه راجولينا، والإطاحة بحكومته".

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وقالت بيرثين رازافياريفوني، وهي ممثلة ادعاء كبيرة من محكمة النقض في أنتاناناريفو، إن "من بين أفراد الجيش المقبوض عليهم خمسة جنرالات، ولم تكشف عن هوياتهم"، وألقي القبض كذلك على أربعة أجانب وخمسة مواطنين.

وقد ألقي القبض الشهر الماضي على 6 أشخاص منهم مواطن فرنسي للاشتباه في تورطهم في المؤامرة، في أعقاب تحقيق قال مسؤولون إنه استمر عدة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن راجولينا تولى السلطة في انقلاب في مارس 2019 مطيحا بحكم مارك رافالومانانا.

المصدر: "رويترز"