منظمة آسيان تدعو للحفاظ على الاستقرار في بحر الصين الجنوبي

دعا وزراء خارجية دول منظمة آسيان، اليوم الاثنين، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

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وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية بأن وزراء خارجية دول آسيان شددوا أثناء المؤتمر الـ54 لوزراء خارجية المنظمة المنعقد عبر الإنترنت، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن وحرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي.

كما أكدوا موقفهم المتتابع من تسوية المخالفات الموجودة بطرق سلمية وعلى أساس القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأشاروا إلى أهمية التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، داعين إلى اتخاذ وثيقة فعالة وذات المغزى ستتفق بالكامل مع القوانين الدولية.

وإضافة إلى ذلك تبادل الوزراء خلال المؤتمر آرائهم في العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة للأطراف، بما فيها الوضع في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط وميانمار. وعبرت الدول الأعضاء في المنظمة عن استعدادها لمساعدة ميانمار في التغلب على صعوباتها السياسية الداخلية وتطبيع الأوضاع في هذا البلد لصالح شعب ميانمار بأسرع وقت ممكن.

وتم تأسيس منظمة آسيان في عام 1967 وتوحد اليوم 10 دول لمنطقة جنوب شرق آسيا وهي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكامبوديا وماليزيا ولاوس وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. وتترأسها العام الجاري بروناي.

المصدر: تاس