 
مباشر

أستراليا.. اتهام رجل بسبب فيديو مزيف عن مؤامرة للإطاحة بالحكومة

أخبار العالم

أستراليا.. اتهام رجل بسبب فيديو مزيف عن مؤامرة للإطاحة بالحكومة
Reuters
عناصر من الشرطة الأسترالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qylf

أعلنت الشرطة الأسترالية الاثنين، أنها اتهمت رجلا بانتحال شخصية ضابط شرطة وذلك في أعقاب تحقيق في مقطع فيديو مزيف لمسؤول كبير وهو يتآمر للإطاحة بالحكومة.

إقرأ المزيد
أستراليا.. تمديد إغلاق كورونا العام في بريزبان حتى الـ8 من أغسطس
أستراليا.. تمديد إغلاق كورونا العام في بريزبان حتى الـ8 من أغسطس

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي رجل أنه ريس كيرشو رئيس الشرطة الاتحادية الأسترالية ويستمع المشاهدون إليه وهو يناقش وحدة سرية للشرطة وكيفية "حل" الحكومة الأسترالية.

وأفادت الشرطة بأن كيرشو ليس هو الشخص الذي يتحدث في الفيديو وإن التحقيقات أدت إلى القبض على رجل في غرب أستراليا قالت السلطات إنه كان على اتصال بجماعات أخرى مناهضة للحكومة.

وقال آندرو دوناهيو القائم بأعمال نائب رئيس الشرطة للصحفيين في برزبين "هؤلاء الناس يعتقدون أن نظم الحكم لدينا لا تسري عليهم أو غير قانونية بشكل من الأشكال أو لا بد من اغتصابها".

وأضاف أن الرجل حاول أيضا الحصول على شارات وطوابع تخص الشرطة. وإذا أدين فقد يحكم عليه بالسجن عامين.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا