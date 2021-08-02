13 مدينة من 3 دول عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم!

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر.

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ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 3 درجات حرارة في 3 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

الجهراء (الكويت): 49.9 درجة. مطار الملك فهد بالدمام (السعودية): 49.8 درجة. الصليبية (الكويت): 49.8 درجة. كوليناس دو توكانتينز (البرازيل): 49.7 درجة. البصرة (العراق): 49 درجة. مطربة (الكويت): 48.9 درجة. العبدلي (الكويت): 48.6 درجة. مطار الكويت الدولي (الكويت): 48.6 درجة. الوفرة (الكويت): 48.5 درجة. مطار البصرة الدولي (العراق): 48.5 درجة. خانقين (العراق): 48.5 درجة. عبادان (إيران): 48.4 درجة. النواصيب (الكويت): 48.4 درجة. بدرة (العراق): 48.2 درجة. منطقة المزرعة التجريبية (الكويت): 48.2 درجة.

المصدر: "Eldoradowheather"