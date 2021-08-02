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كوريا الجنوبية.. إطلاق سراح 4 كوريين اختطفوا في المياه قبالة غرب إفريقيا

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كوريا الجنوبية.. إطلاق سراح 4 كوريين اختطفوا في المياه قبالة غرب إفريقيا
Reuters
صورة تعبيرية من بحر غينيا
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق 4 مواطنين كانوا قد اختطفوا بالقرب من خليج غينيا قبالة غرب إفريقيا بعد الإفراج عن مواطن كوري آخر بعملية اختطاف منفصلة.

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وتم الإفراج عن الأربعة الساعة العاشرة مساء يوم الأحد بتوقيت كوريا، بعد مرور حوالي شهرين من اختطافهم من قبل مجموعة من القراصنة. وقالت الوزارة إنهم جميعا ما زالوا في حالة جيدة.

وفي 29 يونيو، تم إطلاق سراح بحار كوري على متن قارب صيد آخر، بعد اختطافه بالقرب من خليج غينيا في 20 مايو.

وجاءت عمليات الاختطاف في الوقت الذي كثفت فيه سيئول دعواتها للبحارة الكوريين لتجنب العمل في المياه الغادرة قبالة غرب إفريقيا، والتي تمثل الغالبية العظمى من عمليات الاختطاف البحرية في جميع أنحاء العالم.

وكانت سيئول أرسلت مسؤولا من خفر السواحل إلى غانا لتوفير حماية أفضل لمواطنيها في المياه التي تعصف بها القرصنة قبالة غرب إفريقيا، بينما تكثف السلطات مراقبتها للسفن لضمان سلامة المواطنين.

المصدر: يونهاب 

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