رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة

قالت وكالة أنباء تركمانستان الحكومية، إن رئيس البلاد قربان قولي بردي محمدوف، اطلع على نماذج الطائرات الحربية الحديثة التي تلقاها الجيش، وقام باختبار واحدة منها.

وخلال وجوده في زيارة عمل لولاية بلقان، زار الرئيس ساحة تجمع هذه الطائرات الحربية الجديدة، واستعرض الوثائق المتعلقة بميزاتها الفنية، واطلع على المعدات العسكرية الأخرى والنماذج والرسوم التوضيحية.

ثم جلس القائد الأعلى للقوات المسلحة التركمانية، وهو يرتدي زي الطيران الكامل، خلف دفة طائرة عسكرية جديدة لاختبارها. ولم يتم الكشف عن مصدر هذه الطائرات، وفقط تمت الإشارة إلى أنها مجهزة بمحركات نفاثة حديثة، وبكل ما يلزم لتنفيذ المهام التي تواجه القوات الجوية. وهي مخصصة لحماية المجال الجوي، وإجراء عمليات الاستطلاع، ودعم القوات البرية، ويمكن استخدامها لتدريب الطيارين العسكريين. يبلغ مدى طيرانها ألفي كيلومتر، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 13 ألفا و 700 متر.

وبعد بضع دقائق، انطلقت الطائرة القتالية إلى السماء، وأثناء طيرانه على متنها، نفذ رئيس تركمانستان دورات، ومن ثم هبط بهدوء.

وأشار رئيس تركمانستان إلى المستوى العالي للتجهيزات الفنية للطائرة الجديدة. وذكر أنها تستطيع الطيران في أي ظروف جوية، وعلى ارتفاعات مختلفة ، وعلى أي تضاريس.

المصدر: bigasia.ru